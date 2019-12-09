Прокуратура Сормовского района обязала обеспечить лекарствами ребенка с муковисцидозом

Прокуратура Сормовского района обязала обеспечить лекарствами ребенка, больного муковисцидозом. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 декабря 2019 года, проверкой было установлено, что по обращению матери 11-летнего ребёнка-инвалида нарушены права на бесплатное лекарственное обеспечение.
Установлено, что девочка больна муковисцидозом и нуждается в жизненно важном лекарственном препарате.
Несмотря на это, министерством здравоохранения области и детской городской больницей в предоставлении бесплатного лекарства было отказано ввиду отсутствия результата анализа микрофлоры.
Из-за отсутствия дорогостоящего лекарственного средства ребенок в течение полугода не получал необходимого лечения.
По результатам проверки прокуратурой района в интересах ребенка-инвалида в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия и об обязании министерства здравоохранения и больницы обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом.
Требования прокурора удовлетворены судом. В настоящее время ребенок обеспечен лекарственным средством.
Ранее сообщалось, что расходы нижегородского бюджета на закупку лекарств для льготников хотят увеличить в 2020 году.
СПРАВКА (Википедия):
Муковисцидоз (кистозный фиброз) — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания. Патологические изменения в лёгких характеризуются признаками хронического бронхита.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+