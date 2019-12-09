Прокуратура Сормовского района обязала обеспечить лекарствами ребенка с муковисцидозом Общество

Прокуратура Сормовского района обязала обеспечить лекарствами ребенка, больного муковисцидозом. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 декабря 2019 года, проверкой было установлено, что по обращению матери 11-летнего ребёнка-инвалида нарушены права на бесплатное лекарственное обеспечение.

Установлено, что девочка больна муковисцидозом и нуждается в жизненно важном лекарственном препарате.

Несмотря на это, министерством здравоохранения области и детской городской больницей в предоставлении бесплатного лекарства было отказано ввиду отсутствия результата анализа микрофлоры.

Из-за отсутствия дорогостоящего лекарственного средства ребенок в течение полугода не получал необходимого лечения.

По результатам проверки прокуратурой района в интересах ребенка-инвалида в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия и об обязании министерства здравоохранения и больницы обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом.

Требования прокурора удовлетворены судом. В настоящее время ребенок обеспечен лекарственным средством.

Ранее сообщалось, что расходы нижегородского бюджета на закупку лекарств для льготников хотят увеличить в 2020 году.



СПРАВКА (Википедия):

Муковисцидоз (кистозный фиброз) — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания. Патологические изменения в лёгких характеризуются признаками хронического бронхита.