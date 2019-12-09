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Политика

Центр по обработке сообщений по итогам прямой линии с президентом создали в Нижнем Новгороде

09 декабря 2019 16:39  [72] Политика

Фото: НРО ОНФ

Координационный центр по обработке сообщений по итогам прямой линии с президентом создали в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе пресс-конференции 9 декабря 2019 года сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Алексей Алехин.

По словам спикера, в октябре президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ОНФ о том, чтобы организация стала координатором и создала единые волонтерские штабы по проработке обращений в каждом субъекте РФ. Сейчас эта работа началась.

Согласно обнародованной информации, на предыдущую прямую линию с Владимиром Путиным поступило порядка 20 тысяч обращений от нижегородцев. На настоящий момент в работе координационного центра находится тысяча из них. При этом организация не ставит целью обработать каждый из случаев.

"Обращения разные, вплоть до просьб купить породистую собаку", - рассказал Алексей Алехин, добавив, что каждый случай рассматривается индивидуально.

Разбирать каждое конкретное обращение помогают волонтерские организации Нижегородской области, самая большая из присоединившихся — "Волонтеры Победы". По словам руководителя регионального отделения движения, только в Нижнем Новгороде свыше 2 тысяч добровольцев вступило в ряды патриотического НКО. При этом, волонтеров не хватает.

Алексей Алехин подчеркнул, что в организации рады любому добровольцу, вне зависимости от того, состоит ли он в какой-то организации.

Ранее сообщалось, что ОНФ обратится в правительство Нижегородской области из-за срыва сроков благоустройства на Гребном канале.

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