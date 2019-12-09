Центр по обработке сообщений по итогам прямой линии с президентом создали в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НРО ОНФ

Координационный центр по обработке сообщений по итогам прямой линии с президентом создали в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе пресс-конференции 9 декабря 2019 года сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Алексей Алехин.

По словам спикера, в октябре президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ОНФ о том, чтобы организация стала координатором и создала единые волонтерские штабы по проработке обращений в каждом субъекте РФ. Сейчас эта работа началась.



Согласно обнародованной информации, на предыдущую прямую линию с Владимиром Путиным поступило порядка 20 тысяч обращений от нижегородцев. На настоящий момент в работе координационного центра находится тысяча из них. При этом организация не ставит целью обработать каждый из случаев.



"Обращения разные, вплоть до просьб купить породистую собаку", - рассказал Алексей Алехин, добавив, что каждый случай рассматривается индивидуально.



Разбирать каждое конкретное обращение помогают волонтерские организации Нижегородской области, самая большая из присоединившихся — "Волонтеры Победы". По словам руководителя регионального отделения движения, только в Нижнем Новгороде свыше 2 тысяч добровольцев вступило в ряды патриотического НКО. При этом, волонтеров не хватает.



Алексей Алехин подчеркнул, что в организации рады любому добровольцу, вне зависимости от того, состоит ли он в какой-то организации.

Ранее сообщалось, что ОНФ обратится в правительство Нижегородской области из-за срыва сроков благоустройства на Гребном канале.