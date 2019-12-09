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Происшествия

Подозреваемого в смертельном ДТП около ТЮЗа в Нижнем Новгороде заключили под стражу

09 декабря 2019 19:05  [43] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Подозреваемого в смертельном ДТП около ТЮЗа в Нижнем Новгороде заключили под стражу. Об
этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 декабря 2019 года, расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД) продолжается.

Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу .

Напоминаем, что по версии следствия 7 декабря на ул. Горького в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 взрослых и 9 школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести. Трое женщин, сопровождающих школьников, также были госпитализированы в больницу, одна из них (мама одного из учеников) скончалась. Предварительно одна из учительниц получила тяжелые повреждения (перелом позвоночника и ушиб головного мозга), вторая - ушибы.

43-летний подозреваемый управлял автомобилем марки Toyota Highlander, он был задержан. После совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования.

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