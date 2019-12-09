Дорогу в нижегородской деревне Овсянка отремонтировали в рамках ППМИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Дорогу в деревне Овсянка Семеновского округа Нижегородской области отремонтировали в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С предложением отремонтировать дорогу выступили местные жители, которые в начале года собрали сход, избрали инициативную группу и обратились в местную администрацию. Заявка прошла конкурсный отбор, было выделено финансирование, выбран подрядчик, и в конце года в деревне появилась новая асфальтированная дорога длинной более километра.

Всего в 2019 году в Семенове по программе поддержки местных инициатив реализовано 15 проектов на сумму более 40 млн рублей, из них 19 миллионов - это деньги областного бюджета, 15 миллионов – финансирование бюджета городского округа и по 3 миллиона - вклад спонсоров и местных жителей.

"Основная сумма потрачена на строительство дорог. В 2020 году мы снова будем принимать участие в программе поддержки местных инициатив, тем более, что наши возможности значительно возрастут. Губернатор Глеб Никитин принял решение об увеличении суммы субсидии до 3 млн для каждой сельской администрации. Семеновский округ будет заявляться как минимум на 14 проектов, в основном в проект "Дорога к дому", - сказал глава администрации Семеновского городского округа Николай Носков.

Проект "Дорога к дому" содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров. Объекты физической культуры и массового спорта относятся к проекту "Спорт для всех!", а детские площадки – к проекту "Все лучшее детям!". В проект "Делаем вместе!" входят мероприятия по строительству, ремонту и благоустройству объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения, массового отдыха, учреждений культуры и пр.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять активное участие в программе поддержки местных инициатив.

"Процедура участия в программе стала еще более удобной и понятной. Определено несколько направлений реализации ППМИ в 2020 году: "Дорога к дому", "Никто не забыт", "Спорт для всех", "Все лучшее детям" и "Делаем вместе". Так в проект "Никто не забыт" входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне, что дает дополнительные возможности для подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Еще одним плюсом реализации программы стало изменение сроков подачи инициатив населения. Заявки начали принимать уже в этом году, а это увеличивает время на реализацию проектов", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 27 ноября 2019 года в Нижегородской области объявлен конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах на 2020 год. Прием заявок продлится до 31 января 2020 года. Прием заявок участников Конкурсного отбора осуществляется по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, южное крыло, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, кабинет 25 в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 13:48. Телефоны: (831) 419−69−12, 419−37−78.

С подробной информацией об участии в программе можно познакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

СПРАВКА:

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) реализуется в регионе в 2013 года. Суть программы - поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и реализуемых при широком участии и софинансировании со стороны населения. Население участвует в решении проблем, которые считает для себя действительно важными. Всего в Нижегородской области в 2019 году по проекту по поддержке местных инициатив будет реализовано 599 программ на общую сумму субсидии более 364 млн рублей при поддержке и под контролем местных жителей.