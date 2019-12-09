Благотворителей наградили дипломами и медалями в Нижнем Новгороде Общество

В музее усадьбы Рукавишниковых 10 декабря 2019 года прошла церемония награждения нижегородских благотворителей медалями "Благотворитель земли Нижегородской" и почетными дипломами "Благотворителю", а также благодарственными письмами благотворительного совета Нижегородской области. В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Почетный диплом

Почетным дипломом "Благотворителю" по представлению Благотворительного совета награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и юридические лица, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в интересах Нижегородской области активную благотворительную деятельность по социальным направлениям.

Так, почетный диплом был вручен депутату Законодательного собрания, генеральному директору АО "Каравай" Игорю Тюрину, за благотворительную деятельность, направленную на оказание материальной поддержки Нижегородскому областному отделению Российского Детского Фонда. Кроме того, оказывается помощь объединениям ветеранов, инвалидов, детским домам.

"То, что Благотворительный совет отметил нашу работу, многое значит. Мы работаем не ради наград и дипломов, а ради того, чтобы люди, которые нуждаются в чем-либо, не чувствовали себя одинокими", - сказал Игорь Тюрин.

Почетные дипломы получили:

Гендиректор ООО "Сатис-Мебель" Сергей Воронцов

ИП Кирилл Мурзин

Директор ООО "Хлебсервис" Вячеслав Юрин

Председатель правления НРОО "Детский проект" Наталья Елисеева

Директор ООО "ПлайВуд" Дмитрий Лоднев

Председатель с/х производственного кооператива "Хохлома" Валерий Крылов

Медаль

Медалью "Благотворитель земли Нижегородской" первой, второй и третьей степени (золотой, серебряной и бронзовой) по представлению Благотворительного совета награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане за многолетнюю благотворительную деятельность на территории Нижегородской области и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных объектов (учреждений) социально-культурного назначения на территории Нижегородской области (здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, искусства, спорта и других), социально ориентированных некоммерческих организаций, а также детских, творческих и иных коллективов.

Выдвижение кандидатов на награждение вышеуказанными наградами осуществляется Благотворительным советом Нижегородской области, а решения о награждении принимаются Законодательным Собранием по согласованию с губернатором.

"Люди, которые занимаются благотворительностью, прежде всего, оказывают серьезную поддержку нуждающимся. Мы видим, такая работа важна для общества, потому что идет от чистого сердца. Она ведется с помощью тех средств, которыми располагает социально ориентированный бизнес. Нам принципиально важно, чтобы это послужило хорошим примером для тех, кто хочет заниматься благотворительностью. На законодательном уровне мы будем делать все, чтобы поддержать эту общественно значимую деятельность", - отметил Евгений Лебедев.

Медаль второй степени:

Гендиректор ООО "ИНМЕТ" (Нижний Новгород) – Валерий Пуршев

Медаль третьей степени:

Гендиректор ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород" Валерий Камальдинов

Депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Сивый

ИП (р.п.Ковернино) Дмитрий Тулупов