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Бизнес

Федеральный ОКН – нижегородскую усадьбу Рябининой планируется сдать в аренду

10 декабря 2019 16:55  [373] Бизнес

Фото: с сайта google.com/maps

Федеральный объект культурного наследия (ОКН) – нижегородскую усадьбу Рябининой (ул. Ильинская,56) планируется сдать в аренду для сохранения. Об этом в ходе Рождественского саммита по недвижимости 10 декабря 2019 года сообщил директор филиала ФГБУ "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по ПФО Михаил Ефремов.

По словам Михаила Ефремова, сейчас проводится экспертная оценка, и в дальнейшем будет сформирован единый лот, который выставят на торги ориентировочно в марте 2020 года. В него будут включены все здания комплекса усадьбы.

"Комплекс зданий состоит из главного дома, двух хозпостроек и флигеля. В настоящее время идет вовлечение данного объекта в хозоборот путем сдачи. Кому интересно — можно обратиться в агентство", - рассказал Михаил Ефремов.

При этом договор аренды будет содержать ряд ограничений. Следует заметить, что аукцион по сдаче в аренду, согласно информации на официальном сайте агентства, проходил также в 2018 году. Тогда стоимость составляла 78,7 тысяч рублей в месяц. Запрашиваемая сейчас сумма не обнародована.

Отметим, что ранее в здании усадьбы располагалась платная скорая медицинская помощь. На сайте организации по-прежнему указано, что они находятся по адресу: ул. Ильинская, 56. Позвонив по телефонам, агентство выяснило, что данные услуги по этому адресу уже не оказываются.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области разработало и ведет работу над несколькими нормативно-правовыми актами, мотивирующими инвесторов восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН). 

СПРАВКА (Википедия):

Усадьба Рябининой (Усадьба Заплатиных — Комаровых) — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода по ул.Ильинской, памятник федерального значения. Главный дом построен в 1825—1848 годах. Авторы проектов — архитекторы И. Е. Ефимов и А. А. Пахомов. Весь ансамбль включает здания ещё XVIII века и представляет собой уникальный образец последовательного приспособления нижегородской архитектуры к требованиям времени (от XVIII до начала XX века).

Ансамбль состоит из шести строений: главного дома, ограды, флигеля и трёх хозяйственных построек.

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