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Политика

Ирина Тарасова уходит из нижегородского "ЕЦМЗ"

10 декабря 2019 17:49  [2] Политика

Ирина Тарасова подала заявление об увольнении с поста генерального директора МП "ЕЦМЗ". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Отметим, что она проработала на этой должности недолго, менее трех недель. Ирина Тарасова была назначена генеральным директором предприятия и приступила к своим обязанностям с 21 ноября. До этого назначения она была советником главы города.

Напомним, что предыдущий директор "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин был уволен в конце октября. В администрации тогда сказали, что Жмакин покинул пост по собственному желанию. Перед увольнением он долгое время находился на больничном.

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