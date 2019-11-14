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Политика

Советник главы Нижнего Новгорода Ирина Тарасова возглавила ЕЦМЗ

21 ноября 2019 14:15  [28] Политика
Ирина Тарасова

Ирина Тарасова

Фото: НИА Нижний Новгород

Ирина Тарасова назначена генеральным директором МП "Единый центр муниципального заказа" (МП "ЕЦМЗ"). Об этом сообщили в городском департаменте кадровой политики.

Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Ирина Тарасова приступила к работе на новой должности с 21 ноября. До этого назначения она была советником главы города.

Напомним, что экс-директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин уволен в конце октября. В администрации тогда сказали, что Жмакин покинул пост по собственному желанию.

Генеральный директор ЕЦМЗ перед увольнением долгое время находился на больничном.

На время его нетрудоспособности по срочному договору, с 14 октября этого года, предприятием руководила Марина Моисеева, а 1 ноября на должность и.о. главы ЕЦМЗ назначена заместитель руководителя Елена Корнева.

Сейчас она продолжит работать заместителем руководителя.

Напомним, что перед увольнением Владимира Жмакина - в середине октября - в школе №47 Советского района (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.

ЕЦМЗ выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, в остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводит закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

Кстати, когда глава города Владимир Панов назначил Жмакина на этот пост, он поставил задачу новому директору "доказать, что предприятие, действительно, сможет обеспечить максимально качественное питание для школьников".

Владимир Жмакин тогда планировал внедрить в школах особое питание для детей-диабетиков, а также разработать новые полезные и питательные блюда, которые понравятся школьникам.

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