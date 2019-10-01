Директор нижегородского "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин внезапно ушел на больничный Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Директор нижегородского МП "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин ушел на больничный. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города.

На время его нетрудоспособности по срочному договору, с 14 октября этого года, руководить предприятием будет Марина Моисеева.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что работник пищеблока нижегородской школы № 47 является носителем дизентерии. Таковы предварительные итоги расследования, инициированного Роспотребнадзором. В школе, организатором питания которой является "ЕЦМЗ", объявлен карантин. Заболели 26 детей.

В ноябре прошлого года "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора в 143 нижегородских школах. Всего в городе 167 школ, в остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводит закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

Кстати, когда глава города Владимир Панов назначил Жмакина на этот пост, он поставил задачу новому директору "доказать, что предприятие, действительно, сможет обеспечить максимально качественное питание для школьников".

Владимир Жмакин тогда планировал внедрить в школах особое питание для детей-диабетиков, а также разработать новые полезные и питательные блюда, которые понравятся школьникам.

СПРАВКА:

Владимир Владимирович Жмакин родился 19 января 1982 года в Ташкенте. Окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности "Менеджмент организации".

В разное время работал на руководящих должностях в коммерческих организациях и на госпредприятиях, занимающихся производством и поставкой продуктов питания.