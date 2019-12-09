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Общество

Около 120 тысяч кв. метров попадает под девелопмент при реконструкции ул.Ильинской

10 декабря 2019 17:57  [233] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 120 тысяч кв. метров попадает под девелопмент при реконструкции ул.Ильинской Нижнего Новгорода. Об этом сообщила в рамках Рождественского саммита по недвижимости директор Института развития городской среды региона Дарья Шорина.

Она напомнила, что сейчас разрабатывается проект реконструкции ул.Ильинской. Этим занимается консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Конкурс на разработку проекта восстановления и развития данной исторической территории (пилотный проект — район Започаинье, первый этап — район улицы Ильинской) был объявлен Институтом развития городской среды.

Как пояснила руководитель института, разработка проекта является "сложной многоступенчатой работой", в рамках которой параллельно проверяется несколько гипотез.

"Главная задача - по максимуму сохранить текущую застройку и масштаб, а также найти возможности для развития. На данной территории, по оценкам специалистов, потенциально доступно от 120 тысяч кв. метров под девелопмент при сохранении всех масштабных характеристик", - пояснила специалист.

Ранее Дарья Шорина говорила, что редевелопмент улицы Ильинской - это большой комплексный проект, который коснется реставрации объектов культурного наследия, обновления профиля улиц в сторону большей пешеходной доступности и комфорта горожан и туристов. Также концепция будет предусматривать рефункционализацию ценных объектов и новый девелопмент - уплотнительную застройку там, где она уместна и возможна.

Напомним, что в уже разработанных концепциях восстановления ул.Ильинской предусмотрено сохранение трамвайного движения.

Представленные варианты развития предполагают, что ул. Ильинская станет преимущественно пешеходной. При этом трамвайное движение на ней сохранится.
Объекты культурного наследия, находящиеся на этой улице, будут отреставрированы и приспособлены для современного использования.

Кроме того, планируется инженерно-строительное укрепление Почаинского оврага. В нем, в последствии, будет разбит террасный общественный парк.

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