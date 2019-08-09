"Редевелопмент Ильинской коснется реставрации и обновления к пешеходной доступности", - Дарья Шорина Общество

Дарья Шорина

"Редевелопмент улицы Ильинской - это большой комплексный проект, который коснется реставрации объектов культурного наследия, обновления профиля улиц в сторону большей пешеходной доступности и комфорта горожан и туристов", - сказала директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" (ИРГС НО) Дарья Шорина, комментируя этот проект.

"Также концепция будет предусматривать рефункционализацию ценных объектов и новый девелопмент — уплотнительную застройку там, где она уместна и возможна", - добавила она.

"Застройка будет четко регламентирована, чтобы сохранить градостроительные масштабы и принципы, которые характерны для этой территории", - пояснила Дарья Шорина.

Ранее сообщалось, что редевелопмент улицы Ильинской станет первым этапом проекта восстановления и развития исторической территории города Нижнего Новгорода - района Започаинье.

Напомним, что в настоящее время выбран проектант редевелопмента ул.Ильинской. Этим займется консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Конкурс на разработку проекта был объявлен Институтом развития городской среды.

"Глобальная цель проекта редевелопмента, инициированного нашим губернатором в 2018 году - комплексное обновление значимых городских территорий для повышения качества городской среды. Район Започаинья - это уникальная территория, а сам проект по комплексности подхода и масштабу первый в своем роде в России. Поэтому на разработчиках лежит большая ответственность", - сказала Дарья Шорина.

Комплексная работа над концепцией развития территории будет проходить в три этапа:

1. Разработка общей концепции и целевой программы использования указанной в проекте территории

2. Создание мастер-плана

3. Доработка мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта.

Стоимость контракта составила 22,1 млн рублей. Средства на разработку документации выделены из бюджета Нижегородской области. Работы необходимо завершить до декабря 2019 года.

Напомним, что в апреле 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил концепцию редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Тогда генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник сказал, что концепция работы с объектами культурного на улице Ильинской предполагает создание условий для восстановления и приспособления этих объектов к современному использованию, с учетом сохранения исторической среды и повышения экономической активности.

Напомним также, что редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода планируется к 800-летию города, которые празднуется в 2021 году.