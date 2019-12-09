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Культура и отдых

Подрядчик сообщил о завершении благоустройства на Гребном канале в Нижнем Новгороде

11 декабря 2019 10:27  [30] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик сообщил о завершении благоустройства на Гребном канале в Нижнем Новгороде. В пресс-службе администрации города пояснили, что он направил директору департамента благоустройства соответствующее официальное уведомление.

Вдоль береговой линии на Гребном канале появилась разветвленная сеть деревянных дорожек для прогулок, удобная парковка и деревянный павильон, где будут расположены кабинки для переодевания и санузлы.

"И мэрия, и депутаты, и жители сделали все возможное, чтобы подрядчик вышел на объект ранним летом. Проект был готов еще весной, нижегородцы на общественных слушаниях его одобрили, внесли свои коррективы. Муниципальный контракт по Гребному каналу был подписан 14 июня. Но, к сожалению, подрядчик серьезно задержал сдачу объекта", – заявил заместитель главы Виктор Сдобняков.

Ранее Виктор Сдобняков сообщал, что за нарушение сроков к подрядчику в соответствии с условиями контракта будут применены штрафные санкции. Он напомнил, что Гребной канал – это последний, 16-й объект из тех, что запланировано благоустроить в этом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды.

Напомним, ОНФ планировал обратиться в правительство области из-за срыва сроков благоустройства на Гребном канале. Подрядчик - московская компания "Смарт". В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость выполнения работ составила 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт. Потом сроки сдачи объекта перенесли на 25 октября, но завершили только сейчас.

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