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Общество

Почти 1,8 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область из-за рубежа

11 декабря 2019 12:20  [111] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 1,8 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область по госпрограмме добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

В пресс-служба пояснили, что в текущем году на территории ПФО в качестве участника госпрограммы поставлено на учет 4676 человек (рост на 11,3%) и 6139 членов их семей.

Нижегородская область входит в перечень регионов с наибольшим количеством переселенцев — их насчитывается 1796 человек.

Чаще всего в регионы округа возвращаются соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Молдовы.

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