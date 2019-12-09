Горадминистрация очистила от наледи дорогу после обращения нижегородцев через соцсети

Фото:
Администрация очистила от наледи дорогу после того, как соответствующие фотографии появились в соцсети в одном из пабликов ВКонтакте.
"Зачем нам ледовая арена на Стрелке, если у нас есть улица Рокоссовского? И никаких вложений в каток не нужно - природа сделала все сама. Главное, пусть коммунальщики не вмешиваются со своими реагентами и солью. Вот весело-то будет!", - сопроводил подписью фотографию автор публикации.
Дорога, на которую жаловались нижегородцы
Судя по реакции в комментариях представителя администрации Нижнего Новгорода, который в ответ опубликовал фотографию дороги, очищенной ото льда, коммунальные службы сделали это на следующий день.
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