Соединяющую с региональной трассой дорогу построили на Бору Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Соединяющую с региональной трассой дорогу построили на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 11 декабря. Ранее вместо дороги к деревне Городное был проезд через поле, по которому в непогоду было сложно проехать. Дорогу строили 1,5 года.

Новая дорога соединяет деревню с региональной трассой Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево. Она построена по государственной программе "Развитие транспортной системы". По этой программе в этом году построены дороги к 20 населенным пунктам. Госпрограмма стала дополнением нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Мы успешно исполняем национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году отремонтировали 826 км, план на следующий год - уже 880. При этом прекрасно понимаем, что есть населенные пункты, где такие дороги просто отсутствуют. В Нижегородской области их сегодня более 1700. Например, в деревне Городное сейчас проживают всего 77 человек, но ведь и они должны как-то добираться до районного центра. Построено всего 2 км асфальтированной дороги, а люди теперь без проблем доедут до региональной трассы, в деревню смогут приехать и скорая помощь, и пожарная машина, и автобус", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Гарантийный срок на объект - пять лет.

Предварительные итоги по ремонту основных дорог в Нижегородской области в 2019 году агентство публиковало ранее.