Завершен ремонт участков трассы "Нижний Новгород – Киров": итоги БКАД-2019 Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области полностью завершена приемка отремонтированных участков трассы "Нижний Новгород – Киров". Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 5 декабря 2019 года.

В целом по региону заканчивается приемка дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

По документам ремонт считается законченным только после устранения недостатков, комиссионной приемки и оплаты подрядчику.

На межрегиональной трассе "Нижний Новгород – Семенов – Шахунья – Киров" в Нижегородской области было отремонтировано семь участков общей протяженностью 24 км. Сейчас специалисты наблюдают за состоянием асфальтового покрытия в зимних условиях.

"Дорога в целом нормальная за исключением коротких участков между Нижним и Шахуньей. Аккуратней после Красных баков до Уреня, дорога, убитая местами", - так оценивали состояние этой дороги до ремонта водители-дальнобойщики в сети Интернет.

По этой дороге проходит более 4 тысяч автомобилей в сутки. Согласно дефектной ведомости, износ покрытия на включенных в план ремонта участках достигал 70% - на дороге, по которой идут большегрузные машины, были колеи и ямы. Сегодня поврежденные участки дороги приведены в нормативное состояние.

Какие участки были отремонтированы в 2019 в НО

В этом году было отремонтировано более 760 километров дорог.

Капитальный ремонт дорог Дзержинска прошел на пяти улицах в 2019 году. Кроме того, отремонтированы дороги регионального значения, проходящие по территории Дзержинска. Это участок Чернореченской объездной дороги (от кольца в районе Северных ворот до перекрестка с Нижегородским шоссе); участок автомобильной дороги Дзержинск–Нагулино (часть Гавриловского шоссе); участок автодороги "Бабинское кольцо" (Речное шоссе); автодорога "Бабинское кольцо" (Портовое шоссе); Игумновское шоссе;Заревская объездная дорога (проспект Свердлова от улицы Красноармейская до проспекта Циолковского).

В Арзамасском районе специалисты ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" приняли после ремонта участок дороги Кирилловка - Медынцево. Всего в ремонтную кампанию в Арзамасском районе было включено пять участков: три – на дорогах регионального значения, два – на дорогах местного значения.

Дорогу в Лысковском районе отремонтировали по технологии холодного ресайклинга. Это единственная дорога, по которой могут добраться до "большой земли" жители Комарихи, Каменки, Разнежья и Михайловского.

Восемь участков автодорог отремонтировано в Богородском районе. Речь идет о трех участках на трассе "Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород" и пяти участках на подъездах к деревням и селам: Шварихе, Убежицам, Алистеево, Прудам, Шонихе.

Аварийный участок дороги Верховское – Сява отремонтирован в Шахунском районе. Также в районе в программу ремонта вошли два участка дороги Шахунья - Верховское – Вахтан.

Ранее были отремонтированы: дорога к селу Малое Мамлеево в Лукояновском районе, аварийный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, а также часток дороги "Лысково – Княгинино" в Княгининском районе.

Планы на 2020 год – новые технологии

Около 100 км нижегородских дорог планируется отремонтировать в 2020 году по новым технологиям. Одна из таких ресурсосберегающих эффективных технологий - холодная регенерация (ресайклинг). При ремонте дороги используется старое измельченное асфальтобетонное покрытие с добавлением битумной эмульсии или цемента, что полностью сохраняет его прочностные свойства. За счет этого технология и экономична, и экологична, и сокращает сроки ремонта.

Планируется привести в нормативное состояние дороги в Арзамасском, Ветлужском, Павловском, Лукояновском, Сергачском, Сосновском, Спасском, Пильнинском, Первомайском, Тоншаевском, Шахунском и Шатковском районах.

Развязка в Ольгино

Строительство двух участков дороги для транспортной развязки в Ольгино обойдется в 1,8 млрд рублей. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий по транспортной развязке государственная экспертиза одобрила в октябре 2019 года.

Планируется, что развязку построят к концу 2021 года.