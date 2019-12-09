Магазины "Галамарт" торжественно откроются в ТРЦ "Жар-Птица" и ТЦ "РИО" Нижнего Новгорода Общество

Магазины сети "Галамарт" торжественно откроются в ТРЦ "Жар-Птица" и ТЦ "РИО" 14-15 декабря в Нижнем Новгороде.

Как отмечают организаторы, в эти в новых магазинах можно будет совершить вдвое больше экономных покупок и получить положительные эмоции.

В ТЦ "РИО" праздник по случаю открытия магазина состоится 14 декабря, а в ТРЦ "Жар-Птица" торжественное открытие и праздник будет проходить два дня – 14-15 декабря. В эти дни у всех посетителей и гостей магазинов будет возможность приобрести товары по шок-ценам и получить отличные подарки. Два праздничных открытия -- в два раза больше товаров по шок-ценам.

В ТЦ "РИО" только 14 декабря можно будет приобрести стиральный порошок LOSK или подушку по шок-цене – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

В ТРЦ "Жар-Птица" шок-цены 14 декабря установлены на: швабру – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилку для белья – 249 рублей; 15 декабря: стиральный порошок LOSK – 99 рублей, литая сковорода – 319 рублей, ЖК-телевизор с диагональю 39 дюймов – 9 990 рублей!

Стоит добавить, что на праздничных открытиях за каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15%; в ТЦ "РИО" действие скидки с 15 по 29 декабря, в ТРЦ "Жар-Птица" - с 16 по 31 декабря.

Как отмечается в пресс-релизе, "конечно, без подарков никуда, тем более, что скоро Новый год!" В ТЦ "РИО" будет возможность получить отличные подарки для дома 14 декабря в 19:00, а в ТРЦ "Жар-Птица" - 15-го декабря в 18:00. Кстати, главные подарки в обоих магазинах одинаковые - сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

"Галамарт" - это более 7 000 товаров для дома: инструменты, техника, посуда, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое и "на каждый день", и для праздника. Все – по очень доступным ценам; также в магазине регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адреса магазинов:

г. Нижний Новгород, Московское ш., 12, ТЦ "РИО", 2 этаж.

Часы работы: 10:00-22:00

Праздничное открытие: 14 декабря с 10:00 до 19:00

г. Нижний Новгород, ТРЦ "Жар-Птица", пл. Советская, 5, -1 этаж.

Часы работы: 10:00-22:00

Праздничное открытие: 14 декабря с 10:00 до 22:00 и 15 декабря с 10:00 до 18:00

www.galamart.ru

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