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Общество

Многодетная мать из Шаранги получила условный срок за плохое воспитание детей

12 декабря 2019 09:31  [69] Общество

Многодетная мать из Шаранги получила условный срок за плохое воспитание детей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 декабря 2019 года.

Мировым судьей вынесен приговор в отношении ранее несудимой 28-летней жительницы Республики Марий Эл по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Судом установлено, что мать самоустранилась от воспитания троих детей в возрасте от 2 до 11 лет, ненадлежащим образом исполняла свои родительский обязанности. При этом жестоко обращалась с ними: имея возможность, не обеспечивала детей регулярным полноценным питанием, не ухаживала за ними, содержала в ненадлежащих санитарных условиях, неоднократно оставляла одних без присмотра со стороны взрослых, подвергая их жизнь и здоровье опасности, безразлично относилась к их здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал нерадивую мать виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. На основании ст.73 УК РФ данное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком 6 месяцев. Также на осужденную возложены обязанности, предусмотренные ч.5 ст. 73 УК РФ (осужденный обязуется не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудоустроиться либо продолжить обучение в общеобразовательной организации).

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее 30-летняя многодетная мать из Шатков оставила детей без присмотра и была приговорена к обязательным работам. Многодетная мать из Нижнего Новгорода получила 8 лет за сбыт наркотиков.

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