ФНС не смогла обанкротить уклонившегося от уплаты 500 млн рублей налогов ТД "Нижегородец"

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Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве ТД "Нижегородец", который уклонился от 500 млн рублей налогов. Об этом сообщается в документах арбитражного суда Нижегородской области.
Истцом выступала ФНС РФ. Сумма исковых требований налоговой службы составляла 16,9 млн рублей, в том числе основной долг — 11,2 млн рублей, пени — 3,5 млн рублей, и штраф 2,2 млн рублей.
Между тем, суд, изучив материалы дела, посчитал необходимым прекратить производство о банкротстве.
Основанием о прекращении производства стало отсутствие у ТД "Нижегородец" средств для процедур, которые осуществляются при банкротстве, в том числе для расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
Согласно финансовой отчетности ООО ТД "Нижегородец" за 2018 год (по данным ФНС) сумма доходов компании составила 1,7 млрд рублей, сумма расходов — 2,7 млрд рублей. В составе уплаченных налогов присутствует лишь налог на добавленную стоимость в сумме 512,558 млн рублей.
Напомним, что руководство ООО ТП "Нижегородец" обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 511,2 млн рублей путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В результате компания не уплатила НДС за три квартала 2017 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Это преступление входит в состав более крупной налоговой махинации. Дело в том, что ТП "Нижегородец" подконтрольно нижегородской ГК "Гармония", которая уклонилась от 2,9 млрд рублей налогов.
В настоящее время руководители ТП "Нижегородец" скрылись от следствия, в связи с чем их объявили в международный розыск.
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