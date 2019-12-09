Премия "Пробуждение" пройдет в начале 2020 года Общество

Фото: организаторы

VIII церемония вручения премии "Пробуждение" состоится в начале 2020 года. Об этом сообщил член коллегии премии, политолог Евгений Семенов.

Он пояснил, что сейчас идет формирование лонг-листа претендентов. Главные редакторы нижегородских СМИ, победители премии прошлых лет, а также члены экспертного сообщества начали оформлять соответствующие анкеты. Они могут предложить новые номинации, либо убрать прежние. После этого будет утвержден формат премии.

Награда была учреждена нижегородским Эксперт-клубом в 2012 году и ежегодно присуждается экспертным сообществом за социально-значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижегородского региона и Нижнего Новгорода.

Ранее организаторы и учредители "Пробуждения" приняли решение изменить концепцию, формат и дату церемонии вручения премии. Они объяснили свое решение тем, что 2019 год год не стал прорывным для нижегородского гражданского общества, журналистики, проектов социальной направленности и профессиональной общественно-политической экспертизы.

Изменения коснутся номинаций и их характеристик, методики определения победителей, форматов церемонии награждения. Таким образом, организаторы намерены придать премии новое качество, сохранив при этом оригинальные дух и миссию "Пробуждения".

О месте и времени проведения VIII ежегодной церемонии вручения премии будет сообщено дополнительно.

Напомним, VII церемония вручения премии "Пробуждение" прошла в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года, подробнее о лауреатах премии можно узнать здесь.