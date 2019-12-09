Монумент в сквере им.1905 года отреставрируют почти за 15 млн рублей Общество

Монумент в сквере им.1905 года отреставрируют за 14,9 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион по определению подрядчика признан не состоявшимся.



По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии указанным требованиям лишь одной заявки — ООО "Гефест". В итоге договор заключен с этой компанией.

Начальная максимальная цена контракта составляла 20,1 млн рублей. Однако компания, снизив цену на 25%, предложила выполнить работы за 14,9 млн рублей.





Следует заметить, что монумент является объектом культурного наследия регионального значения. По техническому заданию подрядчик должен будет расчистить поверхности гранитных плит, отремонтировать и смонтировать их. Мозаику из цветной смальты необходимо будет промыть и очистить, подобрать и воссоздать утраченные фрагменты.

Источник финансирования работ - средства бюджетов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Сроки выполнения - 3 месяца с даты заключения контракта.

Сам сквер им.1905 года открыли после реконструкции в августе этого года.

СПРАВКА: торжественное открытие монумента состоялось 1 мая 1931 года.