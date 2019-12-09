ООО "Нива" оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросший участок в Сосновском районе Экономика

ООО "Нива" оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросший участок в Сосновском районе.



В июне 2019 года Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл была проведена плановая выездная проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 5,6 га, расположенного в Сосновском районе Нижегородской области. В ходе осмотра на земельном участке, принадлежащем на праве собственности ООО "Нива", было выявлено административное правонарушение: участок на всей площади зарос сорными растениями, деревьями и кустарниками.

В сентябре 2019 года постановлением Управления Россельхознадзора ООО "Нива" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Не согласившись с данным постановлением, юридическое лицо обратилось в суд с жалобой. Изучив материалы дела, Сосновский районный суд своим решением пришел к выводу о том, что общество обоснованно привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, но, учитывая имущественное положение юридического лица, суд снизил размер административного штрафа до 200 тысяч рублей.

Вместе с тем, организации выдано предписание, выполнение которого будет проконтролировано Управлением Россельхознадзора в следующем году.

Ранее сообщалось, что новую господдержку предоставят нижегородским аграриям для обработки заросших земель.