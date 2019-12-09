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Экономика

Нижегородская область направит допсредства федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК

13 декабря 2019 16:45  [96] Экономика

Нижегородская область направит допсредства из федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 13 декабря, по окончании встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева с представителями строительной отрасли региона.

Средства в размере 1,275 млрд рублей направят на строительство социальных объектов по программе "Стимул" в 2020 году.

Федеральные средства, при софинансировании из бюджета Нижегородской области, будут вложены в строительство семи социально важных объектов в трех комплексах:

- детский сад и школа в ЖК "Новинки Smart City"
- школа и две дороги в ЖК "Окский берег"
- детсад и школа в ЖК "Анкудиновский парк".

Соответствующие изменения заложены в проекте бюджета региона на 2020 год.

"Участие в программе "Стимул" - значительное подспорье для Нижнего Новгорода, глоток свежего воздуха. Естественно, федерация выделяет частичное финансирование. Там, где необходимо дофинансировать социальные объекты, предусмотрены средства регионального бюджета. Но без федеральной помощи мы бы решали эти проблемы значительно дольше", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что программа "Стимул" реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. Накануне визита в Нижегородскую область Владимир Якушев провел совещание с регионами России по вопросам реализации этой программы.

Напомним, в ходе встречи 13 декабря Владимир Якушев и Глеб Никитин обсудили с региональными застройщиками переход на проектное финансирование строительной отрасли (счета эскроу) и сложности, которые возникают в связи с этим у строительных фирм. Также в этот день были вручены ключи обманутым дольщикам дома по ул. Родионова-Деловая.

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