Владимир Якушев и Глеб Никитин вручили ключи обманутым дольщикам дома по ул. Родионова- Деловая Экономика

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручили ключи отквартир обманутым дольщикам дома по ул. Родионова- Деловая 13 декабря 2019 года. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на мероприятии.

По инициативе нижегородского правительства достройка проблемного дома велась с выделением инвестору компенсационного земельного участка.

Условия соглашения

Строительство этого дома прекратилось в 2013 году. Предыдущий застройщик - ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж" - был признан банкротом в сентябре 2015 года. В апреле 2019 года к достройке дома подключился инвестор - ООО "Специализированный застройщик "Выбор–ННДК".

В качестве компенсации затрат ему без торгов были предоставлены в аренду три земельных участка в черте города, которые ранее находились в федеральной собственности. Их рыночная стоимость сопоставима с затратами на достройку дома. Сдав проблемный дом, застройщик может приступить к строительству жилья на этих участках. Сегодня ввод в эксплуатацию этого дома позволяет восстановить права 53 обманутых дольщиков.

Как рассказали представители компании, сумма инвестиций на достройку дома составила порядка 130 млн рублей. В первую очередь ключи получили дольщики, которые ждали своего новоселья более 12 лет.

НО – флагман

Достройка проблемного дома с выделением инвестору компенсационного земельного участка – первый опыт не только для Нижегородской области, но и для России в целом. Глеб Никитин отметил, что без поддержки федерального центра реализация этого проекта была бы невозможна.

"Российская Федерация передала нам земли по решению правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Подготовку документов и принятие решение осуществлял Минстрой РФ, и я благодарен Владимиру Якушеву, который принял такое решение. Сегодня своих квартир дождались люди, некоторые из которых вложили деньги 12 лет назад. По такой же схеме, с выделением инвестору компенсационных земельных участков, началось строительство еще одного проблемного дома – ЖК "Университетский", - сказал глава региона.

Напомним, дом на ул. Родионова – Деловая - это уже пятый проблемный дом, где в этом году обманутые дольщики начали получать ключи от своих квартир.

Застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" 22 октября получил разрешение министерства строительства Нижегородской области на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City" №9, №11, №12, №13. Согласно дорожной карте, утвержденной заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.

Владимир Якушев, в свою очередь отметил, что нынешний период для строительной сферы страны является переходным в связи с внедрением эскроу-счетов, поэтому именно сейчас важно, чтобы власти находились в постоянном контакте с застройщиками, и, при необходимости, решали возникающие проблемы, в том числе с обманутыми дольщиками.



Отметим, что количество счетов эскроу в Нижегородской области в течение сентября–октября 2019 года увеличилось в 3,6 раза. Эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, в частности, участниками долевого строительства и застройщиком.

Ранее сообщалось, что власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего". Обманутым дольщикам ЖК "На Гончарова" и "Европейский" озвучат решение проблем в начале 2020 года.