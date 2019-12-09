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Общество

Теплоэнерго завершило ремонт сети по ул. Полтавской в Нижнем Новгороде

15 декабря 2019 10:31  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

АО "Теплоэнерго" завершило ремонт сети по ул. Полтавской в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте компании 14 декабря 2019 года.

По состоянию на 22:00 14 декабря режим работы сети восстановлен. Ремонтно-восстановительные работы проводились весь день. Сколько домов при этом попало под отключение, не уточнятся.

Помимо этого, 13 декабря также ремонтировался участок теплосети в районе ул.Невзоровых/Тимирязева. Параметры теплоносителя были снижены на 28 домах.

Ранее сообщалось, что руководство "Теплоэнерго" взяло под личный контроль ситуацию с повреждениями тепловых сетей.

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