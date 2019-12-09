"По-байроновски": Нижегородский оперный театр представил премьеру новой версии классического балета "Корсар"

Сцена из пектакля
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Премьера новой версии классического балета "Корсар" состоялась на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина 14 декабря 2019 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на премьерном показе.
Спектакль по одноименной поэме Джорджа Байрона на музыку Адана, Дриго, Делиба и Пуни выдержан в духе классических традиций балета.
"В "Корсаре" нет ничего экспериментального. Это большой и сложный классический балет. В своей работе я стараюсь избегать всего пошлого, что в настоящее время модно. Я считаю важным через танец рассказать историю, заставить зрителей сопереживать героям. Жанр спектакля – балет-поэма. Трагедия чувствуется в каждой балетной партии. Очень запутанная история, но зритель ее понимает. Артисты растут на таких спектаклях", - рассказал НИА "Нижний Новгород" хореограф-постановщик балета, руководитель балетной труппы театра Морихиро Ивата.
При этом премьерный "Корсар" нижегородского театра значительно отличается как от двух ранних постановок, так и от общепринятой версии. Его уникальность состоится в том, что балет максимально приближен по содержанию к поэме Байрона.
Действие разворачивается в Средиземноморье, в эпоху порабощения Греции Османской империей. В основе сюжета лежит романтическая история о бесстрашном атамане флибустьеров (прим. пиратов) Конраде, влюбленном в прекрасную гречанку Медору. Корсары узнают о том, что турецкие захватчики под предводительством Сеид-Паши готовят нападение на их гавань. Они решают атаковать дворец турецкого наместника первыми. Медоре остается только беспокоиться о любимом.
Как подчеркнул Морихиро Ивата, главным для него было подчеркнуть то, что корсаров "вести себя так вынуждает судьба".
"Они все заложники того времени. В этом их трагедия. Зритель увидит не просто романтическую историю, он поймет контраст между Грецией и Турцией того времени. У них просто не было выбора", - пояснил хореограф-постановщик.
Таким образом, в основе спектакля лежит конфликт человека и общества, а также проблема влияния среды на героев.
Стоит отметить, что хореограф уже ставил "Корсара" в Бурятском театре оперы и балета. Он признается, что это одна из его любимых историй.
Морихиро Ивата добавил, что костюмы и декорации очень точно воссоздают исторический колорит спектакля.
"Художники очень тщательно изучали культуру Греции и Турции. Зрители могут легко определить, где Пиратская гавань, а где дворец турецкого наместника. Костюмы отражают национальность и положение героев. Исторический подтекст есть даже в использовании света и музыки", - сказал он.
Либретто для спектакля написала Ольга Ивата. Дирижером-постановщиком выступил директор-художественный руководитель театра Александр Топлов.
За сценографию спектакля отвечает главный художник Бурятского государственного театра оперы и балета Алексей Амбаев. Созданием костюмов занималась художник-модельер Нижегородского театра оперы и балета Алла Шаманина. Часть костюмов для нового спектакля выполнена в столичной мастерской Елены Нецветаевой-Долгалевой.
Главные партии в "Корсаре" исполняют Татьяна Казанова, Артем Зрелов, Елизавета Мартынова, Андрей Орлов, Юлия Ануфриева, Василий Козлов, Александр Лысов, Михаил Болотов, Дмитрий Пельмегов, Максим Просянников и другие.
Кроме того в одной из наиболее масштабных сцен спектакля участвуют юные артисты балета разных возрастов.
Напомним, это первая работа Морихиро Ивата в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина.
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