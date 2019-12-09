Смотровая площадка отрывается в Тайницкой башне Нижегородского кремля Культура и отдых

Смотровая площадка отрывается в Тайницкой башне Нижегородского кремля 17 декабря 2019 года. Об этом сообщили в музее "Нижегородский кремль".

Самая "загадочная" башня кремля всегда привлекала к себе внимание, но была закрыта для посетителей. Ее название связано с "тайным ходом", полузасыпанные остатки которого были обнаружены и уничтожены в конце XIX века.

После ремонта крыши летом 2019 года у Нижегородского музея-заповедника появилась возможность открыть самый верхний ярус Тайницкой башни. С него открываются уникальные виды на Почаинский овраг, Стрелку, панораму кремлевских стен и башен. Кроме этого, гости кремля смогут изучить средневековую архитектуру изнутри.

Сотрудники музея "Нижегородский кремль" (филиал НГИАМЗ) подобрали старинные фотографии панорамных видов Нижнего Новгорода конца 19 века. Посетители смогут оценить, как выглядел город 150 лет назад, в том числе и с этой смотровой площадки.

Вход через Дмитриевскую башню по кремлевской стене, смотровая площадка будет работать ежедневно:

Зимнее время (октябрь-апрель) с 10:00 до 15:00

Летнее время (май-сентябрь) с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что две башни (Дмитриевскую и Ивановскую) отреставрируют за 53 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 31 августа 2020 года. В мае этого года старинную деревянную мостовую обнаружили в Нижегородском кремле во время прокладки труб.