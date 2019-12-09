Две башни Нижегородского кремля отреставрируют за 53 млн рублей Общество

Две башни Нижегородского кремля отреставрируют за 53 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, объявлен аукцион на реставрацию Ивановской и Дмитриевской башен.

Начальная (максимальная) цена контракта 53 млн 773 тысячи рублей. Аукцион пройдет 19 декабря.

Состав ремонтно-реставрационных работ Дмитриевской башни:

- ремонт и благоустройство входной группы,

- замена оконных заполнений с сохранением исторической расстекловки,

- ремонт внутренних помещений с заменой дверных заполнений, отделки стен и потолков,

- ремонт конструкций полов с заменой напольных покрытий,

- ремонт деревянного ограждения светового фонаря в верхнем ярусе с заменой остекления светового фонаря,

- локальный ремонт кровли и мест примыканий кровель с заменой трапов и ходовых мостиков,

- вычинка кирпичной кладки на локальных участках стен и мерлонов (каменные зубцы) с заменой покрытия последних,

- ремонт системы электроснабжения,

- ремонт системы отопления,

- ремонт охранно-пожарной сигнализации,

- ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Состав ремонтно-реставрационных работ. Ивановской башни:

- ремонт существующей деревянной кровли и элементов конструкций,

- противоаварийные работы на кровле, стенах, сводах, лестницах, проходах тюрьмы с вычинкой кладки и локальным усилением фундамента тюрьмы,

- ремонт системы электроснабжения,

- ремонт охранно-пожарной сигнализации.

- ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все проводимые работы должны вестись согласно действующим нормативным документам и технологиям, принятым при реставрации объектов культурного наследия.

Работы необходимо выполнить до 31 августа 2020 года.

Напомним, на разработку проектно-сметной документации по ремонтно-реставрационным работам на другом участке – от Георгиевской до Коромысловой башни и на выполнение работ по устройству современной архитектурно-художественной подсветки Нижегородского кремля будет выделен 21 млн рублей. Ранее сообщалось, что башни Нижегородского кремля отреставрируют за 20,1 млн рублей. Контракт будет заключен с ООО "Фрегат" как единственным участником закупки.

Кроме того, первую очередь Дома правительства в Нижегородском кремле планируют достроить к 2022 году. Стоимость работ, по сравнению с реставрацией башен кремля, составляет 240,3 млн рублей.

Никольскую церковь в кремле отреставрируют к 2021 году.