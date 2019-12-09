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Общество

Две башни Нижегородского кремля отреставрируют за 53 млн рублей

10 декабря 2019 10:23  [2] Общество

Две башни Нижегородского кремля отреставрируют за 53 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, объявлен аукцион на реставрацию Ивановской и Дмитриевской башен.

Начальная (максимальная) цена контракта 53 млн 773 тысячи рублей. Аукцион пройдет 19 декабря.

Состав ремонтно-реставрационных работ Дмитриевской башни:
- ремонт и благоустройство входной группы,
- замена оконных заполнений с сохранением исторической расстекловки,
- ремонт внутренних помещений с заменой дверных заполнений, отделки стен и потолков,
- ремонт конструкций полов с заменой напольных покрытий,
- ремонт деревянного ограждения светового фонаря в верхнем ярусе с заменой остекления светового фонаря,
- локальный ремонт кровли и мест примыканий кровель с заменой трапов и ходовых мостиков,
- вычинка кирпичной кладки на локальных участках стен и мерлонов (каменные зубцы) с заменой покрытия последних,
- ремонт системы электроснабжения,
- ремонт системы отопления,
- ремонт охранно-пожарной сигнализации,
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Состав ремонтно-реставрационных работ. Ивановской башни:
- ремонт существующей деревянной кровли и элементов конструкций,
- противоаварийные работы на кровле, стенах, сводах, лестницах, проходах тюрьмы с вычинкой кладки и локальным усилением фундамента тюрьмы,
- ремонт системы электроснабжения,
- ремонт охранно-пожарной сигнализации.
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все проводимые работы должны вестись согласно действующим нормативным документам и технологиям, принятым при реставрации объектов культурного наследия.

Работы необходимо выполнить до 31 августа 2020 года.

Напомним, на разработку проектно-сметной документации по ремонтно-реставрационным работам на другом участке – от Георгиевской до Коромысловой башни и на выполнение работ по устройству современной архитектурно-художественной подсветки Нижегородского кремля будет выделен 21 млн рублей. Ранее сообщалось, что башни Нижегородского кремля отреставрируют за 20,1 млн рублей. Контракт будет заключен с ООО "Фрегат" как единственным участником закупки.

Кроме того, первую очередь Дома правительства в Нижегородском кремле планируют достроить к 2022 году. Стоимость работ, по сравнению с реставрацией башен кремля, составляет 240,3 млн рублей.

Никольскую церковь в кремле отреставрируют к 2021 году.

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