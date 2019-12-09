Второй этап проекта "Школа ЖКХ" завершился в Нижегородской области Бизнес

Второй этап проекта "Школа ЖКХ" завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

В рамках второго этапа просветительского общегородского проекта "Школа ЖКХ" компания "ТНС энерго НН" совместно с домоуправляющими, ресурсоснабжающими компаниями города и АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" провела заключительное занятие в Нижегородском институте управления РАНХиГС.

В ноябре-декабре гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородского региона провел деловые игры для студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и Нижегородского института управления РАНХиГС.

Молодые люди освоили базовые понятия грамотного энергопотребления и узнали, как снять показания с электросчетчика, зачем нужна пломба на приборе учета, где искать срок межповерочного интервала, что делать в случае отключения электроэнергии, в чем польза электронной квитанции для экологии и много другое.

Напомним, первый этап "Школы ЖКХ" проходил в мае-июне 2019 года. Сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" совместно с коллегами из других ресурсных компаний, провели восемь обучающих семинаров по грамотному энергопотреблению для активистов территориального самоуправления из разных районов Нижнего Новгорода.

В 2020 году двери "Школы ЖКХ" откроются для нижегородских школьников. Кроме того, "ТНС энерго НН", заручившись поддержкой Законодательного собрания Нижегородской области, планирует расширить географию проекта до областного масштаба.

"У нас уже есть опыт проведения образовательных программ для жителей Нижнего Новгорода, теперь мы хотим повысить информированность клиентов в масштабе всей Нижегородской области. Будем разъяснять нашим клиентам, что надо предпринять, чтобы не попасть в ситуацию с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии, как и когда необходимо менять счетчики, кому и какие уведомления направлять. Планируем вовлечь и юридических лиц, чтобы бизнес мог избежать ошибок и штрафных санкций", - сказал управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Олег Шавин.