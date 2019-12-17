Дом Павловой в Нижнем Новгороде отреставрируют за 30 млн рублей Общество

Фото: с сайта hutor-museum.ru

Дом Павловой в Нижнем Новгороде отреставрируют за 30 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, подведены итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для реставрации объекта, входящего в состав ОКН "Музей быта народов Нижегородского Поволжья", расположенного на Щелоковском хуторе. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.

Заказчиком выступает Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода, начальная максимальная цена контракта составляла 30,4 млн рублей.

Как указано в протоколе подведения итогов электронного аукциона, на торги была подана лишь одна заявка без снижения цены. Заявка поступила от московской компании ООО "Зодчие Северо-Запада" и была признана соответствующей всем требованиям. В связи с этим контракт было решено заключить с указанной организацией.

Срок выполнения работ — 22 месяца с момента заключения контракта, в качестве источника финансирования указаны средства бюджета Нижегородской области на 2019, 2020 и 2021 годы.

Как отмечено в документации, Дом Павловой является самым большим экспонатом музея. Здание было привезено на территорию музея еще в 1980-х годах из деревни Раково Ковернинского района. Его особенностью является принадлежность к типу домов-комплексов, редко встречающихся в Нижегородской области.

Работы включают реставрацию срубов и двора с въездом, тесовой кровли, резного декора, интерьеров и печи, а также усиление фундамента и пропитку древесины специальными составами.

Реставрация будет вестись под научным руководством. В качестве проектировщиков указаны две компании — ООО "АР Групп" и "Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение".

Ранее сообщалось, что в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор" запланировано восстановление нескольких объектов культурного наследия.