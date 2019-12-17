Нижегородская Дума одобрила получение восьми квартир для детей-сирот Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская Дума одобрила передачу еще восьми квартир для детей-сирот в собственность города. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 декабря 2019 года.

Ранее агентство сообщало, что министерство социальной политики Нижегородской области передаст Нижнему Новгороду три квартиры в Автозаводском районе (на ул. Заслонова и ул. Героя Советского Союза Бахтина), две квартиры в Канавинском районе (на ул. Кольцевая и в переулке Камчатский), две квартиры в Сормовском районе (на ул. Мокроусова и ул. Василия Иванова) и одну квартиру в Приокском районе (в поселке Черепичный).

Напомним, в начале декабря ключи от квартир получили 32 человека.

Ранее нижегородские депутаты оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот как неудовлетворительные.

По данным департамента образования, в настоящее время на территории города необходимо предоставить жилье 1103 нижегородцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основания для обеспечения жильем уже наступили у 665 человек: 542 нижегородца находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.