Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2019 15:04  [30] ТФОМС Нижегородской области напомнил о возможности пройти диспансеризацию
18 декабря 2019 14:54  [33] Дефицит бюджета Нижнего Новгорода увеличен до 1,735 млрд рублей
18 декабря 2019 13:31  [455] Особую территорию с растениями из Красной книги создали в Дзержинске
18 декабря 2019 13:02  [117] Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода
18 декабря 2019 13:01  [123] Экс-судебный пристав Московского района получила 1,5 года условно за превышение должностных полномочий
18 декабря 2019 12:55  [421] Нижегородскую школу олимпийского резерва по футболу передали в собственность области
18 декабря 2019 12:39  [109] Нижегородская Дума одобрила получение восьми квартир для детей-сирот
18 декабря 2019 12:25  [96] Наиболее частыми жалобами нижегородцев в соцсети стали проблемы с вывозом ТКО
18 декабря 2019 12:06  [145] Недостроенный ФОК на ул.Родионова передали в региональную собственность
18 декабря 2019 12:05  [91] ЭнергосбыТ Плюс напомнил о необходимости оплатить долги
Общество

Нижегородская Дума одобрила получение восьми квартир для детей-сирот

18 декабря 2019 12:39  [109] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская Дума одобрила передачу еще восьми квартир для детей-сирот в собственность города. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 декабря 2019 года.

Ранее агентство сообщало, что министерство социальной политики Нижегородской области передаст Нижнему Новгороду три квартиры в Автозаводском районе (на ул. Заслонова и ул. Героя Советского Союза Бахтина), две квартиры в Канавинском районе (на ул. Кольцевая и в переулке Камчатский), две квартиры в Сормовском районе (на ул. Мокроусова и ул. Василия Иванова) и одну квартиру в Приокском районе (в поселке Черепичный).

Напомним, в начале декабря ключи от квартир получили 32 человека.

Ранее нижегородские депутаты оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот как неудовлетворительные.

По данным департамента образования, в настоящее время на территории города необходимо предоставить жилье 1103 нижегородцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основания для обеспечения жильем уже наступили у 665 человек: 542 нижегородца находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph