Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2019 15:32  [10] Нижегородские "сотрудники" ЖКХ подменили деньги в ходе проверки счетчиков
12 декабря 2019 15:02  [42] Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты
12 декабря 2019 14:55  [312] ЛУКОЙЛ поддержал в Кстове благотворительную акцию для детей
12 декабря 2019 14:03  [79] Монумент в сквере им.1905 года отреставрируют почти за 15 млн рублей
12 декабря 2019 13:43  [405] Премия "Пробуждение" пройдет в начале 2020 года
12 декабря 2019 13:27  [64] Администрация Дзержинска рассказала про реализуемые в городе нацпроекты
12 декабря 2019 13:03  [84] Владимир Панов встретится с жителями Сормовского района 19 декабря
12 декабря 2019 09:31  [121] Многодетная мать из Шаранги получила условный срок за плохое воспитание детей
12 декабря 2019 09:30  [193] Магазины "Галамарт" торжественно откроются в ТРЦ "Жар-Птица" и ТЦ "РИО" Нижнего Новгорода
11 декабря 2019 19:28  [443] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты

12 декабря 2019 15:02  [42] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты. До конца года квартиры будут переданы Нижнему Новгороду министерством социальной политики Нижегородской области. На заседании комиссии Думы по имуществу депутаты одобрили передачу недвижимости.

Нижнему Новгороду передаются три квартиры в Автозаводском районе (на ул. Заслонова и ул. Героя Советского Союза Бахтина), две квартиры в Канавинском районе (на ул. Кольцевая и в переулке Камчатский), две квартиры в Сормовском районе (на ул. Мокроусова и ул. Василия Иванова) и одна квартира в Приокском районе (в поселке Черепичный).

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации города Светлана Помпаева, на все квартиры составлены акты осмотра жилого помещения, подтверждающие, что их техническое состояние соответствует требованиям, предъявляемым к жилью для детей-сирот.

Члены профильной комиссии рекомендовали включить данный вопрос в повестку заседания городской Думы 18 декабря.

Напомним, в начале декабря ключи от квартир получили 32 человека.

Ранее нижегородские депутаты оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот как неудовлетворительные.

По данным департамента образования, в настоящее время обеспечению жилыми помещениями на территории Нижнего Новгорода в общей сложности подлежат 1103 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основания для обеспечения жильем наступили у 665 человек: 542 человека находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph