Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты. До конца года квартиры будут переданы Нижнему Новгороду министерством социальной политики Нижегородской области. На заседании комиссии Думы по имуществу депутаты одобрили передачу недвижимости.

Нижнему Новгороду передаются три квартиры в Автозаводском районе (на ул. Заслонова и ул. Героя Советского Союза Бахтина), две квартиры в Канавинском районе (на ул. Кольцевая и в переулке Камчатский), две квартиры в Сормовском районе (на ул. Мокроусова и ул. Василия Иванова) и одна квартира в Приокском районе (в поселке Черепичный).

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации города Светлана Помпаева, на все квартиры составлены акты осмотра жилого помещения, подтверждающие, что их техническое состояние соответствует требованиям, предъявляемым к жилью для детей-сирот.

Члены профильной комиссии рекомендовали включить данный вопрос в повестку заседания городской Думы 18 декабря.

Напомним, в начале декабря ключи от квартир получили 32 человека.

Ранее нижегородские депутаты оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот как неудовлетворительные.

По данным департамента образования, в настоящее время обеспечению жилыми помещениями на территории Нижнего Новгорода в общей сложности подлежат 1103 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основания для обеспечения жильем наступили у 665 человек: 542 человека находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.