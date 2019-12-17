"Если будет мажоритарность — будет такая борьба, что "камня на камне" не останется", - Роман Амбарцумян Политика

Кандидат социологических наук, эксперт РАНХиГС Роман Амбарцумян в ходе заседания Эксперт клуба ФоРГО 18 декабря, где подводились политические итоги 2019 года, прокомментировал решение нижегородской Думы о переходе на мажоритарную систему. Законопроект подразумевает состав Думы полностью из депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, то есть без партийных списков. При этом, количество депутатов сократится с 47 до 35.

"Нельзя не отметить на местной политической арене безликость Думы Нижнего Новгород, а также и ее удары по самой себе. Сейчас с внедрением мажоритарной системы, депутатов станет еще меньше. Населению происходящее не интересно, элитам тоже. Да их и нет. Гражданские активисты не могут взять на себя эту роль. Если будет мажоритарность — будет такая борьба, что "камня на камне" не останется. Будет 80% обновление Думы", - считает Роман Амбарцумян.

"Происходит слияние и сращивание политических процессов. Нельзя разделять также социальные и политические вопросы, так как политика сейчас вбирает в себя все и проникает во все сферы, в том числе и в сферу морально-этических отношений. Кроме того, нарастает некий уровень безумия, связанный с экологической обстановкой, и вопросы экологии также обсуждаются на всех уровнях. Так, экология уже становится экополитикой", - добавил он.

Роман Амбарцумян заметил, что революционная активность теперь наблюдается в поле информационно-коммуникативных технологий, куда мигрировали "серые" и "черные" политтехнологии. Кроме того, сейчас телеграмм-каналы влияют на снижение уровня доверия к власти.

Он также сказал, что в этом году можно отметить активную реализацию нацпроектов, внедрение бережливых технологий и массовые посадки за различные преступления.