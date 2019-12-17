"Единая Россия" организует сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" организует сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести". Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ответ на предложение главы Арзамаса Александра Щелокова на встрече с партактивом Нижегородской области.

"Нижний Новгород и Нижегородская область внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Я знаю, что президент России Владимир Путин внес инициативу по установлению в России звания "Город трудовой доблести". Думаю, что Нижний Новгород должен получить это звание", - сказал Щелоков.

В пресс-службе отметили: Турчак уверен, что законопроект президента будет поддержан и нижней, и верхней палатой парламента.

"Вклад Нижнего Новгорода в Победу просто неоценим. Она обеспечивалась не только на фронте - ковалась и в тылу, предприятиями, которые были сосредоточены здесь. Каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка изготавливались здесь. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание", - сказал он.

По его мнению, необходимо начать сбор подписей в поддержку этой инициативы с участием "Единой России".

"Мы начнем его в январе. Важно, чтобы все население области высказалось в поддержку этой инициативы. И у меня нет никаких сомнений, что Российский оргкомитет Победы эти обращения поддержит", - заключил секретарь генсовета партии.

Как отметил секретарь нижегородского отделения партии, губернатор региона Глеб Никитин, о присвоении звания, которое подчеркнет заслуги города, обращаются ветераны, общественники.

"Горьковчане сделали город арсеналом Победы. Немецкое командование не раз стремилось разрушить крупнейший промышленный центр, было совершено около 50 налетов, но враг не смог сломить дух жителей города. Будем готовить документы и претендовать на получение звания. Рассчитываю, что мы получим поддержку на всех уровнях. Соответствующие предложения будем готовить и для других городов региона, сделавших свой вклад в Победу и укрепление обороноспособности страны", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин внес на рассмотрение госдумы законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести".

"Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в тексте документа.