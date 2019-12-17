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Общество

Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за непогоды

19 декабря 2019 13:55  [41] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа Нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.

Утром скорость канатной дороги снизили в связи с сильным ветром. Сейчас движение полностью прекращено.

Ранее сообщалось, что сильная метель надвигается на Нижегородскую область. Ночью и днем 19 декабря с сохранением в течение суток 20 декабря в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области синоптики прогнозировали порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с и сильный снег.

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