Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за непогоды Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа Нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.

Утром скорость канатной дороги снизили в связи с сильным ветром. Сейчас движение полностью прекращено.

Ранее сообщалось, что сильная метель надвигается на Нижегородскую область. Ночью и днем 19 декабря с сохранением в течение суток 20 декабря в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области синоптики прогнозировали порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с и сильный снег.