Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за непогоды

Работа Нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.
Утром скорость канатной дороги снизили в связи с сильным ветром. Сейчас движение полностью прекращено.
Ранее сообщалось, что сильная метель надвигается на Нижегородскую область. Ночью и днем 19 декабря с сохранением в течение суток 20 декабря в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области синоптики прогнозировали порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с и сильный снег.
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