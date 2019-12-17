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Общество

Сильная метель надвигается на Нижегородскую область

18 декабря 2019 15:23  [449] Общество

Сильная метель надвигается на Нижегородскую область в ночь на 19 декабря 2019 года.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ночью и днем 19 декабря с сохранением в течение суток 20 декабря в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидаются местами порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с и снег. На дорогах накат и гололедица.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

- не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок водиночку.

- передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником. В момент падения постараться сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

- не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего. Напомним, восемь пешеходов сбили на дорогах Нижегородской области 17 декабря.

- при усилении ветра и гололеде держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.

- при получении предупреждения о сильной метели плотно закрыть окна и двери. Важно загерметизировать помещения, что позволит сохранить тепло.

- за пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе.

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