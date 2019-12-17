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Бизнес

Банк "Открытие" в 2020 году реконструирует около 130 отделений

19 декабря 2019 15:50  [251] Бизнес

Банк "Открытие" в 2020 году реконструирует около 130 отделений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Таким образом кредитное учреждение продолжит совершенствовать собственную сеть.

"19 базовых региональных площадок будут приведены к новому формату. Всего за два года мы переформатируем 2/3 всех "штабных" площадок банка. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, с помощью которых клиенты могут узнать о ближайших офисах и банкоматах, самостоятельно оформить заявки на банковские продукты, направить обратную связь о качестве сервиса, ознакомиться с нормативной документацией. На сайте будет доступен функционал предварительной записи в отделение", - сказал член правления банка "Открытие" Александр Пахомов.

Следуя рыночным тенденциям, в 2020 году планируется реализовать проект повышения операционной эффективности сети, который позволит сократить долю нецелевых операций и снизить уровень простоев.

"Мы планируем также реализовать несколько проектов по цифровизации банковских услуг: использовать удаленную идентификацию (биометрию) для дистанционного привлечения, развивать чат-боты, мобильный банк, совершенствовать цифровую платформу для бизнеса, дистанционные продажи и т.д. К концу 2020 года мы намерены войти по уровню клиентской лояльности в пятерку лучших банков России", - поясняет Александр Пахомов.

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