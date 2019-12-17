Последние новости рубрики Происшествия
19 декабря 2019 16:25  [77] Женщину дважды сбили на дороге в Выксе
19 декабря 2019 16:00  [94] Подросток пропал в Нижнем Новгороде
19 декабря 2019 12:14  [162] Водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе
19 декабря 2019 11:46  [371] ДТП на Канавинском мосту спровоцировало многокилометровую пробку 19 декабря
18 декабря 2019 17:33  [369] Женщина и ребенок отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
18 декабря 2019 15:08  [1229] Дело возбудили после того, как Toyota сбила ребенка в Автозаводском районе
18 декабря 2019 14:21  [198] Дзержинские полицейские разыскивают похитителя 22 пачек масла
18 декабря 2019 10:04  [444] Восемь пешеходов сбили на дорогах Нижегородской области 17 декабря
17 декабря 2019 18:41  [599] Нижегородец с шизофренией месяцами сбрасывал из окна бутылки на соседские машины
17 декабря 2019 18:28  [367] Нижегородка, не кормившая и не покупавшая ребенку одежду, отделалась исправработами
Происшествия

Женщину дважды сбили на дороге в Выксе

19 декабря 2019 16:25  [77] Происшествия

Женщину дважды сбили на дороге в Выксе 18 декабря 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Два ДТП было зафиксировано на ул. Челюскина накануне вечером. На пешехода сначала наехал 19-летний водитель автомобиля BMW, потом водитель Volkswagen. Отметим, что 42-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и закрытым переломом нижней челюсти.

Кроме того, накануне водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ДТП
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph