Женщину дважды сбили на дороге в Выксе Происшествия

Женщину дважды сбили на дороге в Выксе 18 декабря 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Два ДТП было зафиксировано на ул. Челюскина накануне вечером. На пешехода сначала наехал 19-летний водитель автомобиля BMW, потом водитель Volkswagen. Отметим, что 42-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и закрытым переломом нижней челюсти.

Кроме того, накануне водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе.