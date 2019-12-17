Теплоэнерго привлекло независимых экспертов для оценки причин повреждений на магистральных сетях Бизнес

Фото: Пресс-служба Теплоэнерго

Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам внутреннего расследования специалисты АО "Теплоэнерго" и независимой экспертной организации в качестве основной причины называют утончение локальных участков стенок трубопроводов вследствие их коррозионного износа.

Все регламентные работы по подготовке к отопительному сезону на данных участках были выполнены в полном объеме: сети проходили гидравлические и температурные испытания, которые данных локальных повреждений не выявили.

В пресс-службе пояснили, что именно магистральные сети в целом не имеют высокого процента износа, процент износа высок на квартальных и распределительных сетях. Вместе с тем, на магистральных трубопроводах существуют локальные участки, расположенные в труднодоступных для исследования местах, где и были выявлены повреждения.

Напомним, что Теплоэнерго полностью заменит участки труб в Нижнем Новгороде, где в 2019 году произошли технологические нарушения. Данные участки вошли в ремонтную программу 2020 года. По окончании отопительного сезона данные объекты будут полностью заменены для повышения качества и надежности теплоснабжения.