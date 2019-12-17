Банк "Открытие" предложил новые онлайн условия по льготной конвертации валют Бизнес

Банк "Открытие" предложил новые онлайн условия по льготной конвертации валют. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По новым условиям можно обменять деньги по выгодному курсу (с разницей 25 копеек к рыночному курсу межбанковсокго рынка) с суммами всего от $1 тысячи.

Сервис льготной конвертации позволяет клиентам "Открытия" в несколько кликов совершать конверсионные операции в режиме онлайн по парам доллар/рубль и евро/рубль. Обмен осуществляется с помощью перевода средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах.

Для зачисления можно использовать любой имеющийся валютный счет, в том числе накопительный счет "Моя копилка". Чтобы обменять валюту в мобильном приложении, необходимо воспользоваться меню "Платежи и переводы" - "Между своими счетами", далее указать источник платежа, счет получателя платежа и сумму.

Минимальная сумма операции для получения льготного курса - $1 тысяча или 1 тысяча евро, максимальная сумма одной операции $500 тысяч или 1 тысяча евро, количество сделок каждого клиента не ограничено. Сервис доступен в будние дни практически круглосуточно с 0:15 до 23:45. Льготный курс предоставляется онлайн в момент совершения сделки.

"Сервис льготной конвертации онлайн был запущен год назад – за это время им воспользовались более 7 тысяч наших клиентов. Уверена, что с новыми, еще более привлекательными условиям, популярность услуги среди физических лиц значительно возрастет. В преддверии новогодних каникул спрос на обмен валюты традиционно выше, чем в обычное время. Уверена, что наше новое предложение станет хорошим подарком к празднику для клиентов "Открытия", - сказала заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие" Алия Зубкова.