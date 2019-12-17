Рейд по содержанию контейнерных площадок прошёл в Бутурлинском районе Общество

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Рейд по содержанию контейнерных площадок прошёл в Бутурлинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты государственной жилищной инспекции, выполняя рейдовые мероприятия по поручению губернатора Глеба Никитина регулярно, совместно с прокуратурой Бутурлинского района проверили состояние площадок и соблюдение графика вывоза мусора на ул.Мичурина, ул.Ленина и ул.Комсомольская. В результате выявили нарушения в содержании площадок. Так, в радиусе 10 метров от них лежал мусор.

Данная информация была направлена в районную прокуратуру и администрацию. За нарушение обязательных требований территории р.п. Бутурлино возбуждено 2 административных дела по ст.7.23 КоАП РФ, внесено два представления об устранении обязательных требований.

Во исполнение принятых решений и для устранения нарушения обязательных требований, выявленных по итогам рейда, постановлением администрации р.п. Бутурлино обязанности по уборке и содержанию контейнерных площадок возложены на МБУ "Благоустройство".

Согласно информации, к данному моменту заключен договор между МБУ "Благоустройство" и региональным оператором по вывозу отходов с прилегающих к контейнерным площадкам территорий и общественных пространств. Все нарушения устранены.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прямой линии Президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

В этом году муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 млн рублей на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров.

Также Глебом Никитиным было дано поручение - обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.