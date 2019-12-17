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Общество

Сормовская ТЭЦ отметила 45-летие

23 декабря 2019 11:13  [86] Общество

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" отметила 45-летие. В компании напомнили, что строительство станции в Бурнаковской низине на правом берегу Волги началось в феврале 1968 года. 22 декабря 1974 года был включен в сеть турбогенератор №1 мощностью 60 МВт. Этот день и стал датой рождения Сормовской ТЭЦ.

К октябрю 1975 года был завершен ввод оборудования первой очереди ТЭЦ, в октябре 1981 года вошла в строй вторая очередь. В настоящее время Сормовская ТЭЦ отапливает и обеспечивает горячей водой три района Нижнего Новгорода: Сормовский, Московский и Канавинский с общим населением 450 тысяч человек.

В 2008–2010 годах в рамках инвестиционной программы "Т Плюс" прошли модернизацию турбоагрегаты №1 и №2 с увеличением мощности каждого из них на 5 МВт., установленная электрическая мощность станции при этом достигла 350 МВт. В 2018–2019 годах реализованы масштабные технические мероприятия, существенно повысившие эффективность и надежность работы ТЭЦ: реконструкция химического цеха, техническое перевооружение общестанционного коллектора с организацией производственного отбора пара от турбоагрегата №3 и ряд других.

"Сормовская ТЭЦ сегодня – современное, высокоэффективное энергопредприятие. Вместе с опытными энергетиками здесь трудятся перспективные молодые специалисты. Воплощенные и намеченные к реализации проекты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее ТЭЦ", – рассказал технический директор – главный инженер станции Александр Пиголицын.

В 2020 году начнется реализация четырехлетней программы технического перевооружения Сормовской ТЭЦ. В соответствии с подписанным в июне текущего года соглашением между ПАО "Т Плюс" и Нижегородской областью компания до 2023 года направит на эти цели 729 млн рублей.

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