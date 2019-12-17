Следователи и сотрудники полиции провели более 40 обысков в торговых центрах Нижегородской области на предмет продажи снюсов Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Следователи и сотрудники полиции провели более 40 обысков в торговых центрах Нижегородской области на предмет продажи снюсов. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 23 декабря 2019 года.

Следователем СО по Советскому району СУ СКР по Нижегородской области по материалам, поступившим из прокуратуры Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, на территории торгового центра "Куб", расположенного в Советском районе, а также в иных торговых точках областного центра, неустановленные лица осуществляли сбыт никотинсодержащего продукта – снюс, употребление которого представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе несовершеннолетних, в связи с возникновением тяжелых интоксикаций, возникновением синдрома зависимости, который может трансформироваться в употребление и зависимость от наркотиков.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции провели более 40 обысков в различных торговых центрах города и области, в ходе которых изъято значительное количество никотиносодержащего продукта, предназначенного для реализации.

В ближайшее время следственными органами СК России будет направлено обращение в синистерство здравоохранения Нижегородской области с целью установления всех лиц, пострадавших от употребления снюсов.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию "ЕР" по запрету продажи снюсов несовершеннолетним.

Кроме того, оборот снюсов будет запрещен в Нижегородской области с 1 января 2020 года. В декабре этого года депутаты одобрили законопроект "О запрете оборота на территории Нижегородской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для употребления способами, отличными от курения табака".