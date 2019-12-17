"Топливная" коррупция: экологи и нефтяники бьют тревогу Общество

Емкость с топливом, похищенным из трубопровода

Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы. Экологи с нефтяниками бьют тревогу. Однако правоохранители и суды чаще всего предпочитают закрывать глаза на проблему. Почему?

Нефть воруют кубометрами

Совсем недавно в Кстовском районе Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, занимавшуюся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск — Горький. Нарушители совершили криминальную врезку в трубопровод с отводом длиной 5,5 километров, ведшим к промышленной базе. Оттуда похищенные нефтепродукты вывозили с помощью бензовоза.

Несанкционированная врезка была обнаружена и в Павловском районе Нижегородской области, на 84-м километре магистрального нефтепродуктопровода Горький — Ярославль. Отсюда был проложен отвод в 2,5 километра к зданию бывшей лесопилки. На ее территории полицейские нашли две пластиковые емкости объемом по 10 кубометров.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области нефтяники и сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих жителей г. Рошаль, сливавших дизельное топливо из трехсотметрового отвода, ведшего к криминальной врезке в магистральный нефтепродуктопровод Новки — Рязань. Топливом наполнялись установленные в кузове автомобиля три пластиковые емкости объемом 1 кубометр каждая. Возбуждено уголовное дело.

Уверенные в безнаказанности

Получат ли преступники по заслугам? - Большой вопрос. По статистике Генеральной Прокуратуры России, до суда доводятся больше 85% уголовных дел об убийствах, 88% - об изнасилованиях, 98% - о разбое и только каждое десятое дело о топливных преступлениях. Такая же низкая раскрываемость характерна и для коррупционных преступлений. Что же их объединяет?

За каждым хищением нефти и нефтепродуктов стоят коррупция и круговая порука. На этом «теневом рынке» действуют не одиночки, а организованные группы, оснащенные высокоточным дорогостоящим оборудованием. У них налажен сбыт и есть надежное прикрытие в лице сильных мира сего. Организаторам и исполнителям этот нелегальный бизнес приносит сверхдоходы при сознании своей полной безнаказанности.

Реальные сроки похитители топлива получают в ничтожном проценте случаев. Судья Тосненского городского суда Ленинградской области вынес фактически оправдательный приговор членам преступной группировки, пользовавшейся известностью в кругах дальнобойщиков и нелегальных заправщиков как поставщики краденого топлива. Судебный процесс над ними длился несколько лет, прошли десятки судебных заседаний. В итоге судья проигнорировал шестисотстраничную доказательную базу с расписанными ролями каждого члена банды, их позывными, местами встреч и рынками сбыта. Двоим из участников организованной группы засчитали "год за полтора" проведенные в СИЗО, а остальных и вовсе отпустили на свободу.

Взятка решает все

В Самаре участники организованной группы, решившие осуществить криминальную врезку в магистральный нефтепровод Куйбышев — Тихорецк для систематической перекачки из него топлива, предложили взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 500 тысяч рублей, чтобы он закрыл глаза на их преступление. Полицейскому был обещан еще 1 миллион рублей и далее по 5 миллионов ежемесячно. Остается только догадываться, какие сверхдоходы злоумышленники рассчитывали получать от своей нелегальной деятельности.

В данном случае имел место "оперативный эксперимент" и потенциальные нефтеворы были задержаны правоохранителями. Но даже если преступников ловят с поличным, это не означает, что они обязательно предстанут перед судом. Между тем, безнаказанность порождает правовую анархию и влечет за собой другие преступления. Если смотреть сквозь пальцы на коррупцию, и в частности на топливные коррупционные цепочки, в будущем можно ожидать заметного ухудшения статистики и по другим видам нарушений закона. При такой динамике страна рискует захлебнуться в потоке преступлений.

Для болезни есть лекарство — разработка и внедрение долгосрочной программы борьбы с нефтеврезчиками. Успешная практика противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов сложилась в Ленинградской области, где активно действует спецподразделение по борьбе с топливными преступлениями. Раскрытие всех звеньев криминальной цепочки топливных преступлений, включая организаторов и покровителей, их справедливое наказание в суде позволит снизить количество криминальных врезок в трубопроводы.