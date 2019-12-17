Производство "Метеоров" возобновили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Производство "Метеоров" возобновили в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония закладки головного речного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03580 "Метеор 120Р" состоялась на производственной площадке АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" (Сормовский район, ул. Свободы, 51). В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Создание современного судна "Метеор" - важное событие для развития пассажирского флота России и отечественного судостроения. Новый "Метеор 120Р" - продолжатель традиций знаменитых "Метеоров" и "Ракет", созданных нижегородским конструктором Ростиславом Алексеевым. Они стали символами скоростного флота не только нашей страны, но и зарубежья", - отметил Глеб Никитин.

Как напомнили в АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", серийное производство предыдущего поколения "Метеоров" было прекращено в 2007 году. Всего с 1961 по 1991 годы было спущено на воду порядка 400 судов.

Фото: правительство Нижегородской области

Строительство "Метеоров" возобновили в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

Такие суда на подводных крыльях будут востребованы во многих регионах России. Например, в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог, "Метеоры" предыдущего поколения – практически безальтернативный вид транспорта, но ресурс их почти исчерпан: им уже по 40 и более лет. Современные суда на подводных крыльях смогут их заменить", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, "Метеор 120Р" предназначен для скоростной перевозки 120 пассажиров, автономность плавания судна - 8 часов, дальность хода – 600 км.

Напомним, в сентябре на "Красном Сормове" спустили на воду пассажирский круизный лайнер "Мустай Карим". Летом этого года возобновили речные пассажирские перевозки на "Валдае". Четыре дополнительных "Валдая" должно быть построено в Нижегородской области к июню следующего года.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта до 5,2 млрд долларов в 2024 году.