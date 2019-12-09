Четыре дополнительных "Валдая" должно быть построено в Нижегородской области к июню следующего года Экономика

Четыре дополнительных "Валдая" должно быть построено в Нижегородской области к июню следующего года. Итоги организации пассажирских перевозок и планы развития депутаты обсудили 9 декабря 2019 года на заседании комитета Законодательного собрания региона по транспорту.

В частности, в 2019 году были организованы речные туристические перевозки пассажиров с использованием судна "Валдай 45Р" по маршрутам: Нижний-Новгород-Городец-Нижний Новгород и Нижний Новгород-Макарьево-Нижний Новгород.

Кроме того, с октября 2019 года в тестовую эксплуатацию был веден мультимодальный маршрут Нижегородская ярмарка-Аэропорт-Нижегородская ярмарка, где подвоз до причала "Южный" осуществляется судном на подводных крыльях "Валдай 45Р", от причала до терминала "Стригино" - автобусным шаттлом. В навигации 2020 года эксплуатация данного маршрута планируется на регулярной основе.

В конце декабря 2018 года заключен договор лизинга на строительство и поставку судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" с применением механизма льготного лизинга.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что суда на подводных крыльях из-за своей быстроходности имеют ограничения. В частности, им запрещено работать в темное время суток. Даже с учетом этого в 2019 году по маршруту Нижний Новгород – Городец "Валдай 45Р" перевез 3120 пассажиров, по маршруту Нижний Новгород – Макарьево – 1040 пассажиров.

"Для дальнейшего развития речного сообщения в Нижегородской области в навигацию 2020 и 2021 годов мы рассматриваем возможность открытия, кроме уже зарекомендовавших себя направлений, маршрутов из Нижнего Новгорода в Кстово, Дзержинск и Павлово. В дальнейшем планируется развитие межрегионального речного сообщения", - сказал Павел Саватеев.

В соответствии с указанным договором до 30 мая 2020 года должно быть построено и поставлено четыре судна на подводных крыльях "Валдай 45Р".

"Задача по развитию системы водного городского и областного транспорта, в том числе скоростного судоходства, предусмотрена Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Напомню также, что по итогам проведения в сентябре текущего года заседания Ассоциации ПФО, на котором по нашей инициативе был рассмотрен вопрос о развитии перевозок внутренним водным транспортом, субъектам ПФО был дан ряд рекомендаций. Сегодня мы услышали первые результаты. В этом году у нас в тестовом режиме по разным направлениям маршрутов использовалась одна единица "Валдая". Была хорошая загрузка, мы получили определенные наработки. Поэтому к следующему году у нас будет уже 5 единиц плавсостава. Это позволит нам предоставлять больше услуг по данному направлению, причем не только туристического характера, но при необходимости будем выходить на пассажирские перевозки", - отметил Владимир Солдатенков.

Напомним, суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород – Городец 6 августа 2019 года, затем движение было пущено по маршруту Нижний Новгород - Макарьево.

Валдай отправлялся в сезон от причала №5 (за Речным вокзалом). С собой на борт пассажиры могли брать ручную кладь - не стесняющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могли ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.