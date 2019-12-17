Путеводители по "Горьковской Ёлке 2020" можно получить на новогодней ярмарке на площади Горького Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Путеводители по "Горьковской Ёлке 2020" можно получить в туристско-информационном центре, который заработал в рамках новогодней ярмарки на площади Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работа информационного центра на ярмарке является новшеством в 2019 году. С помощью QR-кода можно подключиться к чат-боту и получить всю информацию по фестивалю и познакомиться с расписанием событий.

Напомним, что новогодняя ярмарка на пл.Горького открылась 23 декабря в рамках фестиваля "Горьковская Ёлка 2020". В рамках ярмарки свою продукцию представляют фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, ремесленники и мастера художественных промыслов.