"Новогодний стол"-2020 в России подорожал на 16% Общество

Фото: с сайта https://mainavi.ru

Средняя стоимость "новогоднего стола" для одного жителя России за прошедший год увеличилась в среднем на 16%. Такие данные озвучили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему "Сбербанка".

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили: домашние салаты "Оливье" с вареной колбасой и "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

Дороже всего обойдется такой набор для новогоднего стола для жителей Чукотки - 668 рублей, самый доступный новогодний стол будет в Оренбурге - 360 рублей.

Нижний Новгород, как город-миллионник, находится в данном сегменте почти в конце ценовой линейки. Траты на "новогодний стол" для жителей нашего региона аналитики IT-компании "Эвотор" оценили в 400 рублей на человека.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕВЫСОКИХ ЦЕН В РЕГИОНЕ

По данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания по Нижегородской области на 6,4% меньше среднероссийского показателя.

В правительстве Нижегородской области агентству НИА "Нижний Новгород" напомнили, что ранее губернатор Глеб Никитин отмечал роль нижегородского управления федеральной антимонопольной службы в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватные".

"Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать "руку на пульсе", - говорил глава региона.

РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Если оценивать тот минимальный набор продуктов, который предлагают аналитики для новогоднего стола, и почитать этот набор в килограммах по нижегородским ценам*, то по данным на декабрь получится следующая статистика:

Салат оливье

С сайта Wallbox.ru

Один кг картофеля стоит в среднем 16 рублей

вареная колбаса - ценовой сегмент не ограничен (наиболее приемлемый от 300 рублей за кг)

соленые огурцы — данный продукт может быть и собственного производства, например, со своего огорода, но стоимость банки соленых огурцов, объемом 700 мг, в сетевых магазинах можно приобрести по цене примерно в 130-150 рублей

яйца - 61,4 рублей за десяток

морковь — 15 рублей

горошек консервированный — от 130 до 240 рублей за банку

майонез - за 800-грамовую упаковку дой-пак от 130 до 158 рублей (можно и дешевле, но вкусовые качества не отвечают ожиданиям большинства респондентов)

репчатый лук - 19,5 рублей

По данным УФАС, за год произошло снижение стоимости моркови (на 24,35%), лука (на 19,54%), картофеля (на 9,5%) и яиц (на 0,7%).

Сельдь под шубой

С сайта elektro.guru

Кто знает рецепт блюда "Сельдь под шубой", тот помнит, что к вышеперечисленным ингредиентам (картофелю, моркови, яйцам, репчатому луку и майонезу) в классическом рецепте необходимо добавить лишь соленую сельдь и свеклу.

Поэтому сейчас мы назовем только стоимость недостающих продуктов.

Соленая сельдь

По данным опроса НИА "Нижний Новгород", вкусовые качества продаваемой соленой сельди в вакуумной упаковке вызывает сомнительный положительный эффект у большинства респондентов. Общее мнение было таковым: сельдь нужно покупать бочковую на развес или солить самостоятельно.

Сейчас 1 кг соленой развесной сельди можно купить в Нижнем Новгороде примерно за 170-230 рублей за 1 кг.

Продавцов свежемороженой сельди на момент публикации, к сожалению, в Нижнем Новгороде редакции найти не удалось.

Свекла сейчас стоит примерно 25 рублей за кг.

Шампанское

(Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью)





Шампанское (или игристое вино) в Нижнем Новгороде перед Новым годом можно купить от 160 рублей за бутылку.

Бутерброды с красной икрой и с семгой

С сайта heaclub.ru

О том, как выбрать качественную икру, мы рассказывали ранее на основе исследований Роскачества. В данном материале говорится об особенностях икры различных пород лососевых рыб и о том, как не дать себя обмануть при покупке этого продукта.

Икру мы чаще воспринимаем как редкое и дорогое блюдо не на каждый день, поскольку стоимость этого продукта достаточно высока. Но так было не всегда. Вплоть до XIX века солить икру, в основном, не было принято. Наши предки жарили, сушили, варили ее с кашей, а русские купцы скупали большое количество икры у японцев, с ценой всего по несколько копеек за килограмм…

Немного истории…

Икра на Руси давно ассоциируется с русской национальной кухней. Однако икру лососевых рыб научились готовить на Дальнем Востоке России лишь в конце XIX века.

Когда-то икра была едой и для бедняков, но только тех, кто жил рядом с морем. Из русских царей икру любил Иван Грозный. Но при нем пользовалась популярностью черная или щучья икра. Красную же икру на Руси долго вообще не знали. Только когда было начато изучение и заселение Дальнего Востока и Сибири, стали добывать и лососевых рыб, а соответственно и их красную икру.

С сайта https://www.informbyuro.com

Петр Первый содействовал открытию первой рыбной конторы в Астрахани, после чего красная икра стала поступать на внутренний рынок. Это было итогом расширения России на восток в конце 17 столетия. Настоящая лососевая икра, изготовленная "русским" способом – посолом в концентрированном растворе поваренной соли – сразу стала популярной в Европейской части России и за границей. Красная икра стала обычным блюдом на любом столе: и у богатых, и у простого народа.

С сайта caravanliga.ru

В те времена гостей икра не удивляла – как красная, так и черная употреблялась и в праздники, и в будни. А известные всем блины с икрой ели не только на Масленицу, но и в пост, и, чтобы не нарушать канонов, икрой блины не мазали, а добавляли в муку.

Этот морской деликатес был в почете и в ХХ веке. Но в 1917 году настал сложный период - новая власть национализировала производства, но не смогла грамотно ими управлять. Понадобилось немало времени на то, чтобы вернуть прежние объемы и восстановить икорный промысел.

Несмотря на искусственный дефицит, который, по сути, создавался на местах, во времена СССР темпы добычи не снижались, а продукция (как многие думают) не шла на экспорт.

С сайта topvkusniashki.ru

Тазы с красной икрой на застольях у Сталина вошли в историю. Да и простые граждане страны Советов не были обделены – настоящая красная икра лососевая в бочках стояла в каждом сельском магазине по рублю за килограмм.

Приход к власти Хрущева ознаменовался обещанием скорого прихода коммунизма и исчезновением икры из магазинов. Наличие на столе маленьких бутербродов с красной икрой стало признаком особого шика. Купить заветную баночку было непросто: надо было иметь хорошие связи в рыбных магазинах и на базах. Относительно легко могли достать этот продукт только чиновники высокого ранга.

Сейчас красная икра стала вполне доступным продуктом в отличие от черной икры. Это связано с тем, что красную икру получают из лососевых рыб, которых пока достаточно в тихоокеанских водах.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О ЦЕНЕ НА "НОВОГОДНИЕ" ПРОДУКТЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Конечно, перечень обозначенных выше продуктов недостаточен для новогоднего стола среднестатистического россиянина, поэтому агентство НИА "Нижний Новгород" запросило в региональном минэкономразвития информацию о средней статистике цен еще на отдельный ряд продуктов, который нижегородцы могли бы приобрести на празднование Нового года.

С сайта gvult.com

В целом для нижегородцев стоимость килограмма продуктов, применимых для новогоднего стола, за прошедший год снизилась по следующим позициям:

икра лососевых рыб (отечественная) - на 1% до 3 тысяч рублей

соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 6% до 1,3 тысячи рублей

рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород - на 6% до 638,3 тысячи рублей

колбаса сырокопченая - на 3% до 772,4 тысячи рублей

свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 3% до 245,2 тысячи рублей

Фрукты в Нижегородской области с декабря прошлого года стали дешевле от 3% до 10%. В частности (без учета скидок):

бананы снизились по стоимости на 3% до 65,6 рублей

виноград - на 9% до 129,9 рублей

яблоки - на 2% до 76,5 рублей

Незначительно подорожали лишь лимоны, апельсины и груши. Но это подорожание составило от 0,6% до 4%.

* Стоимость продуктов представлена на основе данных УФАС, Нижегородстата и опроса НИА "Нижний Новгород" (опрос редакции в ряде случаев учитывал предновогодние скидки сетевых магазинов)