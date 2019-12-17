"Наша основная задача - выбрать приоритетные проекты и "приземлить" их на конкретные площадки", - Глеб Никитин Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели совещание по вопросу развития научно-образовательного центра в Нижегородской области в ННГУ им. Н.И.Лобачевского 23 декабря 2019 года. В мероприятии приняли участие представители организаций-участников и партнеров научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035", созданного в рамках национального проекта "Наука".

На данный момент НОЦ "Техноплатформа-2035" – это объединение 29 организаций-участниц (организаций науки, образования и бизнеса), которые уже сегодня имеют широкую международную сеть рабочих контактов в 34 странах мира.

"Очень важно, чтобы индустриальные партнеры понимали, что инвестиции, которые будут идти в проект, это не поддержка университета или научных центров, это инвестиции в технологическое развитие, конкурентоспособность и кадровый потенциал", - сказал Михаил Котюков.

Как отметил Глеб Никитин, выделено 5 основных направлений развития НОЦ "Техноплатформа-2035": инновационные производства, компоненты и материалы; передовые цифровые технологии; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. Также, как подчеркнул губернатор, важнейшей задачей НОЦ станет и участие в создании искусственного интеллекта.

"Научно-образовательный центр для нас является одним из основных драйверов развития. В 5 основных направлениях мы уже сосредоточили 165 проектов, у которых есть потенциальный индустриальный партнер и научные разработки с перспективами коммерциализации. Общий объем потенциальных инвестиций оценивается в сумму до 100 млрд рублей. Наша основная задача сегодня - выбрать приоритетные проекты и "приземлить" их на конкретные площадки, как было сделано в Урене, где на химическом производстве были использованы разработки, сделанные в ННГУ имени Лобачевского. Затем технология была тиражирована на заводе, открытом в Малайзии. С данным партнером есть еще 2 совместных проекта в рамках НОЦ, и по этому принципу мы должны двигаться и по другим направлениям", - отметил губернатор.

В ноябре этого года в Малайзии был открыт завод российской инновационной компании "Оргхим". Крупнейшая производственная площадка холдинга "Оргхим" расположена в Нижегородской области (Уренский район).

"В рамках НОЦ предполагается и серьёзное развитие образовательного направления, в частности, экспорта образовательных услуг. Наша задача – увеличить вдвое количество иностранных студентов к 2024 году. Для этого планируется создавать новую инфраструктуру, например, межвузовский университетский кампус. В Нижегородской области главный приоритет развития – это интеллект в широком смысле, включающем науку, культуру и искусство. У нас нет полезных ископаемых как в других регионах, и развиваться мы можем только за счет интеллекта и человеческого потенциала", - добавил Глеб Никитин.

В рамках визита, Михаил Котюков и Глеб Никитин также посетили Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И.Лобачевского, где оценили деятельность лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, инжинирингового центра и центра биофизики, а также пообщались с учеными-разработчиками.