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Экономика

Развитие жилищной сферы: ДОМ.РФ и правительство Нижегородской области заключили соглашение

24 декабря 2019 10:38  [67] Экономика

ДОМ.РФ и правительство Нижегородской области заключили соглашение о развитии жилищной сферы в регионе, в том числе за счет привлечения в нее инвестиций, повышения доступности жилья и создания комфортной городской среды. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Цель сотрудничества

Сотрудничество будет осуществляться в вопросах реализации национального проекта "Жилье и городская среда", в том числе через механизмы проектного финансирования жилищного строительства и открытия кредитных линий застройщикам, а также развития ипотечного кредитования. Содействие в этом вопросе окажет Банк ДОМ.РФ.

Большое внимание в рамках соглашения с Нижегородской областью будет уделено проектам развития городских территорий. По словам Дениса Филиппова, Фонд ДОМ.РФ окажет всестороннюю помощь в реализации планов региона по развитию качественной городской среды.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил уверенность, что сотрудничество с ДОМ.РФ даст возможность компетентно подойти к решению многих вопросов в жилищной сфере.

"Благодаря сотрудничеству с Банком ДОМ.РФ мы сможем обеспечить качественную поддержку строительной отрасли через кредитование застройщиков, работающих со счетами эскроу", - отметил губернатор Глеб Никитин.

ДОМ.РФ и ЖК "Новинки Smart City"

В ноябре этого года дольщикам ЖК "Новинки Smart City" предложили рефинансировать ипотеку в банке ДОМ.РФ за 8,5% (снижение базовой процентной ставки для зарплатных клиентов банка - на 0,2 процентных пункта).

ДОМ.РФ и эскроу-счета

Ранее банк ДОМ.РФ упоминался в качестве потенциального кредитного учреждения, которое будет работать с эскроу-счетами (система, когда банк выступает посредником между застройщиком и участниками долевого строительства и таким образом защищает средства дольщиков) в Нижегородской области.

С учетом переходного периода, в Нижегородской области сегодня около 75% реализующихся проектов жилищного строительства получили возможность завершения по старым правилам, 25% - по новым. Положительные решения банков получили 32 проекта жилищного строительства. Наиболее активно с нижегородскими застройщиками работают Сбербанк, ДОМ.РФ, ВТБ и Газпромбанк.

"ДОМ.РФ" и ОКН

В марте этого года вице-премьер Виталий Мутко поручил минстрою и "ДОМ.РФ" подготовить предложения по развитию исторических территорий Нижегородской области.

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